Cremonese, Elia: "Siamo in difficoltà, dobbiamo resettare e pensare a martedì"

Salvatore Elia è intervenuto in conferenza stampa al termine di Cremonese-Juve Stabia, sfida della 8ª giornata di Serie BKT 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

L’impressione è che la squadra rallenti dopo il 60′, anche oggi la Juve Stabia ha auvto delle occasioni…

“Volevamo recuperare la gara nel migliore modo possibile e quindi si possono concedere più spazi. Il campionato è lungo, dobbiamo rimetterci in sesto e fare più punti possibile”.

Pensi che alla Cremo manchi identità di gioco? Il nervosismo può incidere?

“Siamo in un momento di difficoltà, ma oggi abbiamo avuto diverse occasioni e gli episodi non girano a nostro favore. Mentalmente dobbiamo cercare di riprenderci il prima possibile. Le squadre ci aspettano e noi cerchiamo di imporre il nostro gioco, non ci stiamo riuscendo e quindi dobbiamo resettare e pensare a martedì”.

Nel secondo tempo la Juve Stabia ha avuto diverse occasioni. Avete avuto un atteggiamento troppo rinunciatario?

“Quando cerchi di recuperare sprechi anche tante energie a livello mentale, oggi siamo arrivati al 60′ dopo aver dato tanto e c’è il rischio di arrivare scarichi. Per risollevarsi da questi momenti è la testa a fare la differenza”.

Da più partite stai agendo come terzino. Come ti trovi in quella posizione?

“Io sono uno che si mette sempre a disposizione del mister, che sia dall’inizio o da subentrato. Negli ultimi anni ho giocato spesso a sinistra, in questo momento di difficoltà la cosa principale è fare più punti possibile e se per farlo devo giocare in quella posizione lo faccio”.