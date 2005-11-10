Cremonese, tegola Elia per Pecchia: per l'esterno destro almeno un mese di stop

Brutte notizie per il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia che perde per almeno un mese l'esterno destro Salvatore Elia per un problema muscolare al bicipite femorale destro che sarà rivalutato nelle prossime settimane. In casi simili però lo stop è fra le quattro e le otto settimane. L’ex di Empoli e Spezia dunque salterà sicuramente le sfide contro SudTirol, Avellino e Sampdoria che chiuderanno questo novembre, mentre è a rischio anche per le prime di dicembre fra cui quella con una sua ex squadra come il Palermo.

Il report medico della Cremonese

Gli accertamenti strumentali eseguiti dopo l’infortunio occorso a Salvatore Elia nell’ultima sfida di campionato hanno evidenziato una lesione miotendinea di medio grado a carico del bicipite femorale destro. Il giocatore ha iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato nelle prossime settimane.