Cremonese, Thorsby: "Siamo in una situazione difficile, ma abbiamo tutto per uscirne"

Il centrocampista grigiorosso Morten Thorsby è intervenuto in conferenza stampa al termine di Pisa-Cremonese, sfida della 7ª giornata di Serie BKT 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

La Cremonese attorno al 65′ ha sempre un calo. Questione fisica o mentale?

“Oggi il Pisa è partito forte, dopo abbiamo ripreso la partita e fino al 70′ abbiamo controllato bene una sfida equilibrata. Chiaramente ci vuole qualcosa di diverso, siamo consapevoli che bisogna fare di più perché manca qualcosa. Dobbiamo lavorarci e uscire da questo momento delicato e abbiamo tutto ciò che serve per farlo”.

Cos’ha detto il mister a fine partita? Come vivete questa fase delicata della stagione?

“Siamo consapevoli della classifica, sappiamo di essere in una situazione difficile anche per via degli infortuni. Dobbiamo rimanere tutti dentro, il gruppo deve stare insieme anche in questi momenti. A vedere il risultato sembra che abbiamo giocato male, ma fino al 70′ abbiamo fatto una grande gara ed è giusto riconoscere la bravura dell’avversario”.

Come spieghi le difficoltà sul campo nonostante ben sei degli undici titolari abbiano giocato in Serie A l’anno scorso?

“Nel calcio ci sono momenti in cui le cose non girano e l’unica soluzione è stare insieme e andare nella stessa direzione. È il brutto del calcio, che conta solo il risultato più recente. Adesso non stiamo facendo abbastanza per vincere le partite, dobbiamo fare di più”.

C’è tensione nello spogliatoio?

“No. Quando le cose non vanno può esserci del nervosismo, ma è proprio in momenti del genere che bisogna restare uniti e tirare fuori ancora di più da ognuno di noi”.