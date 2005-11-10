Cremonese, Thorsby: "La classifica dice che non siamo dove vogliamo essere, ma il torneo è lungo"

"È stata un’estate molto speciale per me e per tutto il mio Paese, abbiamo vissuto un’esperienza bellissima che sognavamo di raggiungere da tantissimi anni. Chiaramente questo ha inciso sul mio inizio della stagione, sono rimasto in America fino al 15 luglio e sono arrivato qui a metà agosto, non mi era mai capitato di unirmi alla squadra a lavoro iniziato. Adesso sono sempre più vicino alla mia forma migliore, sto lavorando per tornare al top": come si legge sui canali ufficiali del club, nel corso della conferenza stampa odierna, ha esordito così il centrocampista norvegese della Cremonese Morten Thorsby.

Che, esprimendo la sua gioia per essere in grigiorosso, ha poi aggiunto: "Vivo la prima stagione in Serie B come una sfida con me stesso per migliorare ancora di più: sto imparando cose nuove dopo alcune stagioni in A in cui lottavo per non retrocedere, ora invece si guarda verso l’alto e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Qualcosa cambia, il calcio però resta lo stesso. Certo, sappiamo di essere in ritardo, la classifica dice che non siamo dove vogliamo essere, ma il campionato è ancora lungo: dobbiamo alzare sempre di più il livello e abbiamo un gruppo che può e vuole farlo".

Conclude: "Abbiamo sfruttato molto bene queste due settimane di sosta, giocando anche due partite vere contro squadre di qualità. Ora siamo pronti per affrontare questo mini campionato e cercheremo di tirare fuori il meglio di ciascuno di noi. È importante avere una mentalità positiva e lavorare per dare sempre il massimo".