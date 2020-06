Empoli-Benevento, la forza del 'Castellani' e dell'attacco azzurro i pericoli per i sanniti

A Benevento si prepara la festa. In caso di vittoria sul campo dell'Empoli la formazione di Filippo Inzaghi potrò celebrare la matematica promozione in Serie A due anni dopo l'ultima volta. Attenzione, però, a dare per scontato il successo.

Se, infatti, i sanniti sono la miglior squadra per rendimento esterno, con otto vittorie consecutive in archivio i toscani fra le mura del Castellani non sono da meno, visti i 25 punti conquistati sui 40 complessivi.

A rendere ancor più complicato l'impegno per Insigne&C. c'è anche il deciso cambio di rotta che gli azzurri hanno avuto con l'avvento di Pasquale Marino in panchina. Dopo i vistosi problemi avuti in precedenza con Cristian Bucchi prima e Roberto Muzzi poi, l'Empoli si è riscoperto assieme all'allenatore siciliano squadra vera con cinque vittorie nelle otto gare disputate nella sua gestione. Con 12 gol fatti a dimostrazione della capacità offensiva e le otto reti incassate come cartina di tornasole di una squadra che sa far male ma che spesso un gol te lo concede.

Su quest'aspetto dovrà puntare il Benevento per far sua la gara e la promozione. Con la consapevolezza che, anche in caso di risultato diverso dalla vittoria, l'appuntamento con la massima serie potrà solo essere rimandato di qualche giorno.