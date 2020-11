Empoli, Dionisi avverte: "La Reggina non farà una gara di attesa". I convocati

Archiviata la sconfitta contro il Venezia, la prima della stagione, in casa Empoli mister Alessio Dionisi ha fatto il punto della situazione alla vigilia del match contro la Reggina: "Sono sicuro che non sbaglieremo l’atteggiamento e dimostreremo sul campo che quanto fatto finora non ci basta. La Reggina non verrà qui a fare una gara d’attesa diversamente da quanto fatto dal Venezia nella scorsa gara" (LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE).

Resi noti anche i convocati: notizie non bellissime dall'infermeria, con Moreo che si è fermato nel suo momento migliore e non sarà quindi disponibile per la sfida ai calabresi.

Ecco la lista dei 24:

PORTIERI: Brignoli, Furlan, Pratelli

DIFENSORI: Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella

CENTROCAMPISTI: Bajrami, Bandinelli, Cambiaso, Damiani, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski

ATTACCANTI: La Mantia, Mancuso, Matos, Olivieri.