Empoli, per l’attacco spunta Merola dell’Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nome nuovo per l’attacco dell’Empoli in vista della nuova stagione. Si tratta di quello di Davide Merola, classe 2000, dell’Inter cercato in Serie A da Sampdoria e Bologna. Lo riporta Empolichannel.it spiegando che per il momento si tratta di un semplice interessamento e che non sono stati avviati ancora contatti per il giocatore.