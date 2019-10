Entella, Boscaglia: "Felici di quanto fatto ma non sazi"

Conferenza stampa della vigilia in casa Entella, con il tecnico biancoceleste Roberto Boscaglia che, come riferisce tuttoentella.com, ha parlato alla stampa quando il match contro l'Ascoli è ormai alle porte: "Loro incontreranno una squadra che non vince da cinque partite. Sarà una gara complicata come tutte. L'Ascoli ha grandi giocatori, è partito a razzo come noi ma che poi si è fermato per qualche infortunio. Noi dobbiamo guardare a quanto di buono fatto contro il Trapani dove avremmo meritato i tre punti. A noi queste partite piacciono. Il livello adrenalinico sale da solo e sono contento di affrontare una squadra così. Se analizziamo e valutiamo questo inizio di campionato, l'unica partita dove abbiamo fatto male è quella di Crotone. Per il resto abbiamo sempre fatto bene, abbiamo meritato i punti che abbiamo, anzi secondo me ne manca qualcuno. Sono discorsi che facciamo ma che lasciano il tempo che trovano. Il calcio è fatto soprattutto di episodi e bisogna essere bravi portare gli episodi dalla nostra parte buttando quelli negativi all'avversario. Dobbiamo essere contenti di quanto stiamo facendo ma non dobbiamo essere sazi. Dobbiamo capire che questo è un campionato in cui se si fanno due, tre vittorie di fila ci si trova a lottare per posizioni importanti ma se fai due, tre sconfitte di fila ti trovi a lottare nelle sabbie mobili. Noi dobbiamo evitarlo. L''Ascoli è una squadra importante che è a pari punti con noi. Ci può permettere di fare un bel salto ma allo stesso tempo dobbiamo capire che sarà una partita complicata da affrontare nel migliore dei modi".