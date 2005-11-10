Ufficiale
Entella, ecco lo staff tecnico di Chiappella: Alessio Baresi il vice, tre le conferme
TUTTOmercatoWEB
L'Entella ha ufficializzato lo staff tecnico che lavorerà con mister Chiappella la prossima stagione: "A poche settimane dall’inizio del ritiro di Tavarone, è stato definito lo staff tecnico che affiancherà mister Chiappella nel prossimo campionato di Serie B.
Come già comunicato, il nuovo viceallenatore sarà Alessio Baresi. Confermati, invece, il preparatore atletico Massimiliano Botto, il collaboratore tecnico e match analyst Giancarlo Bianchi, il collaboratore tecnico Michele Russo e il preparatore dei portieri Sergio Porcu.
La società desidera inoltre ringraziare Igor Graziani per il lavoro svolto nelle ultime otto stagioni in biancoceleste nel ruolo di match analyst, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".
Altre notizie Serie B