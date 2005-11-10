Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Entella, ecco lo staff tecnico di Chiappella: Alessio Baresi il vice, tre le conferme

Entella, ecco lo staff tecnico di Chiappella: Alessio Baresi il vice, tre le conferme TUTTOmercatoWEB
Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 12:53Serie B

L'Entella ha ufficializzato lo staff tecnico che lavorerà con mister Chiappella la prossima stagione: "A poche settimane dall’inizio del ritiro di Tavarone, è stato definito lo staff tecnico che affiancherà mister Chiappella nel prossimo campionato di Serie B.

Come già comunicato, il nuovo viceallenatore sarà Alessio Baresi. Confermati, invece, il preparatore atletico Massimiliano Botto, il collaboratore tecnico e match analyst Giancarlo Bianchi, il collaboratore tecnico Michele Russo e il preparatore dei portieri Sergio Porcu.

La società desidera inoltre ringraziare Igor Graziani per il lavoro svolto nelle ultime otto stagioni in biancoceleste nel ruolo di match analyst, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Articoli correlati
Palermo, Corona verso l'addio: c'è la Virtus Entella. Per sostituirlo torna di moda... Palermo, Corona verso l'addio: c'è la Virtus Entella. Per sostituirlo torna di moda Moreo
Virtus Entella, Cistana sarà il primo colpo in difesa. Si attende la risoluzione... Virtus Entella, Cistana sarà il primo colpo in difesa. Si attende la risoluzione con lo Spezia
Lipani resta al Latina: esercitato il riscatto dalla Virtus Entella Lipani resta al Latina: esercitato il riscatto dalla Virtus Entella
Altre notizie Serie B
Palermo, Corona verso l'addio: c'è la Virtus Entella. Per sostituirlo torna di moda... Palermo, Corona verso l'addio: c'è la Virtus Entella. Per sostituirlo torna di moda Moreo
Modena, ci siamo per Montevago: accordo di massima raggiunto col Perugia Modena, ci siamo per Montevago: accordo di massima raggiunto col Perugia
Vicenza, è fatta per Moncini: l'attaccante firmerà all'inizio della settimana Vicenza, è fatta per Moncini: l'attaccante firmerà all'inizio della settimana
Virtus Entella, Cistana sarà il primo colpo in difesa. Si attende la risoluzione... Virtus Entella, Cistana sarà il primo colpo in difesa. Si attende la risoluzione con lo Spezia
Juve Stabia al lavoro per i rinnovi: da Pierobon a Leone, il punto della situazione... Juve Stabia al lavoro per i rinnovi: da Pierobon a Leone, il punto della situazione
Padova, due nomi di peso per l'attacco: contatti per De Luca e Artistico Padova, due nomi di peso per l'attacco: contatti per De Luca e Artistico
Sampdoria, occhi in Sudamerica per l'attacco: piace Giani dell'Universidad Catolica... Sampdoria, occhi in Sudamerica per l'attacco: piace Giani dell'Universidad Catolica
Entella, ecco lo staff tecnico di Chiappella: Alessio Baresi il vice, tre le conferme... UfficialeEntella, ecco lo staff tecnico di Chiappella: Alessio Baresi il vice, tre le conferme
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Come reagirà Marotta agli schiaffi Palestra e Paz? Il Presidente dell’Inter si inventi qualcosa di speciale. Il Como sfida le grandi. Vlahovic che imbarazzo, l’unica offerta è del Besiktas. Maldini scelga il nuovo cittì
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Viery in partenza domani da Rio: atterrerà a Roma, poi le visite mediche
Immagine top news n.1 Croazia, Modric: "So che ho un'età, la fine della mia carriera si avvicina". E parla del Real Madrid
Immagine top news n.2 Nico Paz resta a Como, parla papà Pablo: "Voleva fortemente rimanere lì. È la miglior opzione"
Immagine top news n.3 Altro gol, altri record, immortalità certificata. Leo Messi lascia l'Argentina (e il mondo) senza parole
Immagine top news n.4 Chiusi i gironi dei Mondiali, ecco gli accoppiamenti per i sedicesimi: spicca Portogallo-Croazia
Immagine top news n.5 Austria e Algeria ai sedicesimi. Rangnick respinge il 'biscotto': "Non si può programmare un 3-3..."
Immagine top news n.6 Anche Cannavaro saluta il Mondiale: "Ma i miei calciatori hanno reso orgoglioso il popolo uzbeko"
Immagine top news n.7 Chiusi i gironi dei Mondiali: la classifica definitiva delle migliori terze, qualificate le prime 8
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centrocampo del Milan rischia di cambiare quasi completamente Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Viery dal Gremio è solo il primo tassello della rivoluzione Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché le scelte di Palestra, Nico Paz e Tonali vanno capite (e non criticate). Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La clamorosa decisione del Como: battuta la concorrenza, preso Nico Paz
Immagine news podcast n.4 Juventus-Kolo Muani, Carnevali lavora col PSG per ricucire i rapporti. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Leao, Vlahovic e Lukaku: chi tenere in Serie A secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Kessié può essere il nome giusto per la Juve? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, De Paola: "Non sono così pessimista per l'operazione Nico Paz"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Barcellona si intromette nel mercato della Juve: ripensa a Vlahovic e punta Sorloth
Immagine news Serie A n.2 Ronaldinho e il Ravenna: "Una sfida anche per me. Sicuramente giocherò qualche minuto"
Immagine news Serie A n.3 Piccinini ripercorre le sue telecronache: "Inzaghi era un maniaco, mi controllava i numeri"
Immagine news Serie A n.4 Roma, l'ex Sergio Oliveira non dimentica: "Qui posto speciale, mi ha portato tanto"
Immagine news Serie A n.5 Ramos chiuso nel PSG e anche nel Portogallo: solo 12 minuti finora per il futuro 9 del Milan
Immagine news Serie A n.6 Lupo: "D'Amico è pronto per la Roma. Scudetto? Giallorossi ancora a un livello inferiore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Corona verso l'addio: c'è la Virtus Entella. Per sostituirlo torna di moda Moreo
Immagine news Serie B n.2 Modena, ci siamo per Montevago: accordo di massima raggiunto col Perugia
Immagine news Serie B n.3 Vicenza, è fatta per Moncini: l'attaccante firmerà all'inizio della settimana
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Cistana sarà il primo colpo in difesa. Si attende la risoluzione con lo Spezia
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia al lavoro per i rinnovi: da Pierobon a Leone, il punto della situazione
Immagine news Serie B n.6 Padova, due nomi di peso per l'attacco: contatti per De Luca e Artistico
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lo Spezia deve rifarsi le fasce: Achik della Salernitana è l'obiettivo per quella destra
Immagine news Serie C n.2 Una statua davanti al Picchi e un largo intitolato. Livorno onorerà la memoria di Protti
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Bosco: "Prossimo anno budget ridotto. Se si vuol contestare è meglio stare a casa"
Immagine news Serie C n.4 Doppio rinnovo in casa Scafatese: Sicurella e Faiello restano gialloblù
Immagine news Serie C n.5 Trapani, tre squadre su Pirrello: il difensore nel mirino di Lecco, Foggia e Altamura
Immagine news Serie C n.6 Catania, scelto il mister per la prossima stagione: sarà Emilio Longo. I dettagli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Norvegia-Francia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Ecuador-Germania
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Scozia-Brasile, Ancelotti a caccia del primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, è addio con mister Sassarini: ha firmato la risoluzione. Lo attende la panchina dell'Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, salutano Csiki e Dorsin: la prima torna al Tottenham, la seconda al PSG
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiali Femminili U20, quattro arbitri italiani: presenti anche tre rappresentanti della Serie C
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, dopo quattro anni finisce l'avventura di Dompig: "Buona fortuna per la tua carriera"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'ex ct Bertolini e D'Astolfo collaboreranno con il Siena per un nuovo progetto giovanile
Immagine news Calcio femminile n.6 Giuliani sui palloni del Mondiale: "Difficile lettura per i portieri se calciati ad alta velocità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 28 giugno 1994, la cinquina di Salenko contro il Camerun. E il gol più vecchio del Mondiale
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, il MIlan del nuovo tecnico Ruben Amorim
Newsticker
17:26 Vignetta di Charlie Hebdo sulla mamma morta di Deschamps, insorge la Francia
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
26/06 Come il business ha trasformato radicalmente il calcio negli ultimi 30 anni
26/06 Usa, Australia, Giappone, Olanda, Germania e Costa d’Avorio avanzano ai sedicesimi
25/06 Prelievo sulle scommesse e tetto ai procuratori: il Ddl per riformare il calcio