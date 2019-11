© foto di Federico De Luca

In vista della sfida fra Spezia e Frosinone sulle colonne de Il Secolo XIX ha parlato il doppio ex Alessandro Frara, attuale dirigente del club ciociaro dove è stato a lungo capitano: “Mi aspetto una gara difficile, so quanto il Picco sia importante per la squadra come per noi il sostegno e l’energia della propria piazza che sposta gli equilibri. Siamo consapevoli che incontreremo una squadra ferita da una vittoria che sembrava in pugno e che è svanita negli ultimi minuti. - continua Frara - Chi temo di più? Bidaoui, un giocatore rapido e imprevedibile. Per il resto credo che lo Spezia sia vittima di una classifica bugiarda rispetto all’assetto della squadra e del tecnico”.