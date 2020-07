Furia Manniello: "A Frosinone scempio arbitrale ai danni della Juve Stabia. Serie B falsata"

E' una furia Francesco Manniello, azionista della Juve Stabia nel postpartita di Frosinone dopo la formazione di Fabio Caserta ha pareggiato per 2-2: "Ci sono le immagini che dimostrano lo scempio che abbiamo subito a Frosinone. Il loro gol è in netto fuorigioco e le immagini lo dimostrano. Poi è stato annullato un gol regolare a Forte. In più ci è stato dato contro un rigore che invito tutti a vedere, con l'attaccante del Frosinone che era in fuorigioco. Noi facciamo enormi sacrifici, sia a livello economico sia lavorativo e vederlo vanificato per errori enormi, fatti dall'arbitro, non mi sta bene. Già questa Serie B è stata falsata con il Livorno che gioca con i ragazzini e il Benevento che da quando è stato promosso pareggia in casa e perde fuori. Se a questo aggiungiamo gli errori arbitrali non mi sta più bene. Non posso accettare che un piccolo club come il nostro venga trattato in questo modo: ci sono le immagini e mi farò sentire in Lega. Al di la degli errori di Frosinone se questa è la Juve Stabia abbiamo enorme fiducia nella salvezza. Daremo tutto fino alla fine, sperando nell'imparzialità degli arbitri"