Il Centro, Bettella: "Con Zauri sarà un Pescara da appalusi"

Spazio per Davide Bettella sulla prima pagina de Il Centro. "Con Zauri sarà un Pescara da appalusi" è il titolo scelto nel box. "Le lacrime di rabbia versate dopo il ko con il Verona in semifinale playoff sono difficile da dimenticare - si legge -. Davide Bettella a quella promozione in A ci teneva tanto e adesso vuole riprendersi il sogno che l'anno scorso si è infranto sul più bello".