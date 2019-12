Juve-Sassuolo, le formazioni ufficiali: CR7 con Higuain. C’è Emre Can

Torna Cristiano Ronaldo dal primo minuto anche in campionato nella Juventus di Maurizio Sarri che alle 12.30 sfiderà il Sassuolo all’Allianz Stadium. Chance anche per Emre Can che complice l’assenza di Khedira completerà il centrocampo al fianco di Pjanic e Bentancur. Al fianco di...