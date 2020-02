Inzaghi: "Benevento è davvero un'isola felice, qua si lavora bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, in occasione della festa per i 90’ anni del Benevento celebrata a Castel Volturno, ha parlato il tecnico sannita Filippo Inzaghi: “La strada è ancora lunga, il calcio insegna che bastano 2-3 sconfitte per rimettere tutto in discussione, la sfida è ora con noi stessi che non dobbiamo deconcentrarci, dobbiamo tenere alta l’attenzione perché il girone di ritorno è molto complicato, e noi dobbiamo migliorarci: se dovessimo arrivare dove speriamo, si dovrà ancora alzare il livello e sbagliare meno. Ma sul gruppo non ho dubbi, sono ragazzi straordinari che voglio ringraziare: sotto questo punto di vista sono in una botte di ferro, tutti mi hanno dato sempre massima disponibilità”.

Prosegue poi: “Se non si hanno giocatori forti, nessun allenatore può fare miracoli. Qui poi abbiamo un ottimo presidente, un ottimo direttore e un ottimo pubblico, questa è la nostra vera forza. Io qua ho solo cercato di portare il mio credo, mi auguro che questo si veda in campo. Benevento è un'isola felice, qua si sta bene e c'è grande senso di collaborazione, si lavora serenamente”.

E conclude: “Anche a Venezia divenimmo miglior attacco e miglior difesa del campionato, ma troppo spesso nel calcio si dimenticano le cose. Io vado avanti per la mia strada, non mi interesso delle etichette e non sono qui per vendere il mio prodotto: voglio solo trasmettere felicità a un gruppo che avevo trovato un po’ triste, per non aver raggiunto la A. La grande gioia è stata proprio la risposta dei miei”.