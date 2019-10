Juve Stabia, Canotto al 90': "Grande vittoria. Il gol? A me basta vincere"

Al termine della partita vinta 2-1 contro il Pescara, l'autore del secondo gol Luigi Canotto ha parlato così a DAZN: "Sapevamo la qualità del Pescara e che non potevamo concedergli campo. Oggi abbiamo fatto una grande vittoria, anche soffrendo in casa dobbiamo sempre vincere. A La Spezia abbiamo approcciato male la partita ma per fortuna abbiamo rigiocato subito: abbiamo dimostrato che se giochiamo con questa intensità ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Il gol? Io non penso tanto a far gol, mi basta vincere. Se poi arriva sono contento ma devo ancora migliorare tanto. Io continuo così. Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia. Il Cittadella? Andremo a fare la nostra partita: vogliamo fare punti anche là".