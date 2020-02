vedi letture

Le pagelle del Pordenone - Tremolada spento, Bassoli presente

Di Gregorio 6,5 - Non può nulla sul gol meraviglioso di Garritano, risponde presente sulle altre occasioni.

Vogliacco 5,5 - Un po' troppo bloccato oggi, bene in copertura ma impalpabile davanti.

Camporese 5,5 - Sta un po' a guardare sull'azione che porta al gol del Chievo, unica sbavatura di una gara altrimenti sufficiente.

Bassoli 6,5 - Guida la difesa in assenza di Barison, rilanciando anche bene l'azione.

De Agostini 6 - Generosità a gogo, ma non basta per rendersi pericoloso con dei cross poco presenti oggi. In difesa, però, fa il suo.

Gavazzi 5,5 - Si vede troppo poco oggi, non ritagliandosi lo spazio offensivo necessario per incidere.

Burrai 6,5 - Metronomo assoluto in mezzo al campo, prova sempre ad ispirare ma i suoi non lo seguono.

Pobega 6 - Va vicino al gol con un gran destro, e ci mette anche tanta generosità nel corso dei 90 minuti.

Tremolada 5 - Non si vede praticamente mai, e sbaglia anche qualche controllo di troppo che gli costa il cambio nella ripresa.

Dal 46' Bocalon 5,5 - Prova a fare il lavoro sporco, ma i palloni che gli arrivano sono troppo pochi e lui resta statico in avanti.

Strizzolo 5,5 - Si fa ammonire in maniera un po' ingenua, dannandosi per trovare qualche pallone pericoloso. Esce senza particolari acuti.

Dal 69' Candellone 5 - Non tocca alcun pallone pericoloso, risultando innocuo per la difesa ospite.

Ciurria 5 - Prova a creare superiorità numerica, ma risulta troppo fumoso oggi.

Dal 64' Chiaretti 6 - Ci ha messo tanta generosità con dribbling e velocità, ma non è stato seguito dai compagni.