Livorno-Cosenza, le formazioni ufficiali: Pillon riporta i lupi al 4-3-3, Breda opta per una punta

Scontro salvezza quello che questo pomeriggio alle 15:00 – in occasione della 24^ giornata di Serie B - ospiterà il “Picchi”, con il fanalino di coda Livorno pronto a fronteggiare il Cosenza, terzultimo in classifica e fresco di cambio in panchina.

Per il suo esordio in rossoblù, proprio mister Pillon riporta i rossoblù al 4-3-3, con Casasola e D’Orazio, preferito a Lazaar, ai lati della difesa e Capela – vincitore del ballottaggio con Schiavi – e Idda in mezzo. Nessuno scossone a centrocampo, mantre in avanti, con Asencio e Pierini, c’è Carretta. Varia anche Breda, che opta per il solo Braken in avanti con Marras e Murilo a supporto, confermando poi Rizzo nel ruolo di play con Luci e Agazzi ai lati.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-3-2-1): Plizzari; Del Prato, Silvestre, Bogdan, Porcino; Luci, Rizzo, Agazzi; Marras, Murilo; Braken

Cosenza (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, D’Orazio; Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Carretta, Asencio, Pierini.