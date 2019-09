Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Roberto Breda per la gara interna contro la Salernitana. In difesa c’è Morelli, mentre a centrocampo out Ruggiero e dentro Rizzo. In avanti tutto invariato. Questo l’elenco completo:

Portieri: Plizzari, Ricci, Zima

Difensori: Boben, Bogdan, Gasbarro, Gonnelli, Morelli, Morganella,

Centrocampisti: Agazzi, D’Angelo, Del Prato, Di Gennaro, Luci, Porcino, Rizzo

Attaccanti: Braken, Marras, Marsura, Mazzeo, Murilo, Raicevic, Stoian