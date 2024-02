Ufficiale Modena, acquistato il portiere Bonadeo dal Lecco: resterà in Lombardia in prestito

Il Modena ha acquistato il cartellino di Luca Bonadeo, portiere classe 2003 in forza al Lecco che l’aveva prelevato in estate dal Seregno. Lo comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione del calciomercato sottolineando che il giocatore resterà in forza ai lombardi, dove non ha ancora esordito in una gara ufficiale, fino a fine stagione in prestito.