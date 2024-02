Ufficiale Modena, Vukusic passa in prestito fino al 30 giugno agli estoni del Nömme Kalju

vedi letture

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Modena "comunica di aver definito il trasferimento di Roko Vukusic al Nömme Kalju FC, formazione che milita nella Serie A estone, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024.

Il difensore croato, classe 2004, è arrivato in gialloblù la scorsa estate, e al momento ha raccolto 12 panchine in Serie B. Adesso la chance di imporsi con la maglia del Nömme Kalju, squadra di Tallinn: in Estonia il campionato inizia proprio questo weekend, pertanto Vukusic si è unito agli estoni proprio a ridosso della prima giornata".