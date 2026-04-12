Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Monza Paolo Bianco, riportate da PianetaSerieB.it, al termine della sfida contro il Catanzaro terminata 1-1.

"Noi sappiamo che dobbiamo vincere per raggiungere l'obiettivo che tutti auspichiamo. Come noi abbiamo perso punti le scorse settimane, oggi abbiamo guadagnato due punti su tutte e tre le nostre concorrenti. Dobbiamo essere pronti a tutto per questo finale di stagione. Colpani quando gli viene recapitata palla può diventare pericoloso, è uno dei migliori della categoria. L'ho tenuto in campo perché non avevo altri cambi, gli altri stavano peggio di lui o erano squalificati. Birindelli e Azzi non stavano benissimo e li ringrazio perché hanno fatto una partita solida. Pessina ha un'anima particolare, quando sentivo qualche critica su di lui io vedevo quello che metteva a disposizione per la società perché è monzese. Vuole tornare in Serie A perché è un giocatore di categoria superiore, e vuole farlo con il Monza”