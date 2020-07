Monza, in arrivo il centravanti danese Gytkjaer. Per la difesa piace Pestka

Il Monza guarda in Polonia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito da PrzegladSportowy.pl il club brianzolo sarebbe infatti molto interessato al centravanti classe ‘90 Christian Lund Gytkjaer che nell’ultima stagione ha messo a segno 27 reti in 38 presenze con la maglia del Lech Poznan. Il danese è attualmente svincolato e chiede una cifra molto importante come ingaggio – circa 2 milioni di euro a stagione – anche se questo non sembra spaventare la società di Berlusconi che anzi sarebbe pronta a chiudere nelle prossime ore e regalare a Brocchi un importante innesto in vista della Serie B. Sempre il sito polacco parla anche dell’interessamento per il terzino sinistro classe ‘98 Kamil Pestka del KS Cravocia.