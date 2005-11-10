Ufficiale Anche Okoro saluta la Juve Stabia: farà rientro al Venezia dopo la scadenza del prestito

Che la sua avventura alla Juve Stabia sarebbe terminata il 30 giugno era cosa già nota, e su di lui ci sono diversi rumors di mercato circa un nuovo prestito in Serie B, ma ora arriva anche l'ufficialità: il club campano, infatti, ha reso noto che Alvin Okoro farà ritorno al Venezia.

Di seguito, la nota ufficiale della società gialloblù:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito dell’attaccante Alvin Okoro, che farà ritorno al Venezia F.C..

Arrivato nel mercato di gennaio, Okoro ha totalizzato 15 presenze, accumulando 675 minuti di gioco, con 1 rete realizzata e 2 assist all’attivo. L’attaccante ha inoltre preso parte a 3 incontri dei Play Off, per un totale di 248 minuti disputati, contribuendo con 1 gol.

La società gialloblù desidera ringraziare Alvin per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".