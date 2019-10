Perugia, Oddo: "Giocare fuori casa è più duro, ma voglio una gran gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Impegno campano per il Perugia, che domani se la vedrà con la Salernitana nella gara valida per la 9^ giornata del torneo. Alla vigilia del match, tra gli umbri, è stato mister Massimo Oddo a fare il punto della situazione: Sono sereno, il nostro è un percorso nella norma. Sono dotato di equilibrio, non mi sono esaltato dopo la partita con il Frosinone e non mi butto giù dopo il match di Benevento: mi interessa che si continui imperterriti sulla nostra strada, andremo a Salerno per prendere punti. Anche se giocare fuori casa è sempre più difficile. A ogni modo dobbiamo trovare la convinzione giusta per fare prestazioni di buon livello anche in trasferta, sono sicuro che ci arriveremo; anzi, anche domani mi aspetto una grande gara".