Perugia, Oddo resta al suo posto. Dopo i tanti no ricevuti da Santopadre

Alla fine a guidare il Perugia nella doppia sfida play out contro il Pescara (in attesa dell’esito del ricorso del Trapani) sarà ancora Massimo Oddo. Il tecnico era tornato sulla panchina lo scorso 19 luglio non era riuscito a conquistare la salvezza diretta e per questo sembrava a un passo dal secondo esonero, ma il patron del club Massimiliano Santopadre non ha trovato un’alternativa valida. In un primo momento si era pensato al ritorno di Serse Cosmi, ma c’era il rischio di incompatibilità con lo spogliatoio, così si è rivolto lo sguardo verso Stefano Colantuono, già cercato a gennaio, che però ha declinato anche di fronte a un contratto per la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport non ha avuto seguito nemmeno l’idea Delio Rossi, mentre sembrava fatta per Walter Novellino, ma alla fine non si è trovato l’accordo perché il tecnico non ha voluto prendersi il rischio di sedere per solo 10 giorni sulla panchina. Ecco quindi che si è arrivati alla conferma di Oddo.