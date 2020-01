© foto di Federico Gaetano

Il procuratore Alessandro Stemperini ai microfoni di Tuttopescaracalcio.com ha parlato del futuro di Matteo Brunori Sandri, attaccante classe ‘94 in uscita dal Pescara, smentendo le voci sull’Avellino: “Per Brunori non c'è mai stato l'interesse dell'Avellino che non mi ha mai chiesto informazioni. Ha offerte dalla C, ma non vuole scendere di categoria. Verranno prese in considerazione solo squadre di B ma, per il momento, nessuna società della serie cadetta mi ha contattato".