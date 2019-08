© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha una nuova ala a sua disposizione. Si tratta del classe ‘98 Keba Coly, esterno d’attacco di proprietà della Roma che lo scorso anno era in prestito all’Ascoli dove però ha trovato pochissimo spazio a causa di un problema al ginocchio. Il senegalese sarà aggregato al gruppo per essere testato e poi eventualmente messo sotto contratto per la stagione appena iniziata. Confermata quindi l'indiscrezione di Rete 8.