Pescara, Galano: "Con Machin c'è una bellissima intesa"

Il Pescara che vince 2-0 a Livorno ha il volto di un protagonista, Cristian Galano, autore di un gol gioiello che sblocca il match. Per Galano la rete di Livorno vuol dire doppia cifra. Ai microfoni di DAZN, Galano spiega: “Sono contento della prestazione di oggi, venivamo da diverse prove così così. Volevamo la vittoria a tutti i costi, ora ci aspetta l’ultima gara il 29 e poi possiamo goderci le feste”.

Momento negativo alle spalle: “Purtroppo il calcio è questo, quando non arrivano i risultati è facile buttarsi giù di morale; noi non ci siamo abbattuti, anche negli allenamenti abbiamo sempre mantenuto alta la concentrazione e oggi lo abbiamo dimostrato”.

Sul suo decimo gol: “Ci volevo riuscire già settimana scorsa col Trapani, ci sono riuscito oggi e devo solo continuare così, sono sicuro che ne arriveranno ancora altri nel girone di ritorno. Con Machin mi trovo bene, quando ci sono giocatori di qualità viene tutto facile; Machin è importante se ci sta con la testa, sicuramente ci fa fare il salto di qualità. Sono felice anche per la prova di Maniero e di tutta la squadra, sono contento del mio gol che è molto bello. Adesso dobbiamo cercare solo di lavorare giorno per giorno, di crescere, perché sono convinto che possiamo e posso fare ancora tanto”.