© foto di Lorenzo Ansaldi

Secondo quanto riportato da Il Centro il Pescara avrebbe già pronto il primo acquisto per gennaio. Si tratta dell’attaccante classe 2001 Nicolas Belloni del River Plate, dove è diventato il secondo miglior marcatore di sempre nel settore giovanile. Il giocatore sarebbe già stato avvistato in città per sottoporsi alle visite mediche e iniziare l’iter per il trasferimento in Italia a gennaio. Un trasferimento non semplicissimo visto che il giovane attaccante è legato al club argentino e potrebbe essere liberato solo pagando una cifra attorno ai 250mila euro. La società abruzzese è al lavoro con il suo agente Martin Guastadisegno per trovare un accordo per il giovane attaccante che presto dovrebbe ottenere anche il passaporto comunitario.