Rinforzo in attacco per la Carrarese, che ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo Niccolò Belloni. Di seguito la nota ufficiale del club:

"Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Niccolò Belloni che si lega ai colori azzurri con contratto sino al 30.06.2025. Il classe 94 nativo apuano cresce nell' F.c. Internazionale ed esordisce nel 2013 in coppa Italia contro la Roma.

Dopo la vittoria, a livello giovanile, della Next Series , l'approdo nel calcio dei grandi per le prime esperienze in serie B indossando le maglie di Ternana,Avellino, Pro Vercelli e Carpi con oltre novanta presenze sulle spalle intervallate da sei goal.

Successivamente, si annoverano esperienze in serie C con la terra toscana a farla da padrone tra Arezzo, Lucca e Siena con centoventicinque presenze complessive e quattordici goal realizzati.

Mancino tra i più raffinati della categoria, capace di giocare sugli esterni contando su dribbling e rapidità ma anche alle spalle degli attaccanti grazie ad una visione di gioco periferica capace di individuare spazi e traiettorie non comuni".