Pescara-Pessina, l'imprenditore smentisce: "Mai considerato un simile investimento"

Stefano Pessina, imprenditore pescarese a capo della Walgreens Boots Alliance, società farmaceutica fra le più note al mondo, è stata accostata nei giorni scorsi al Pescara calcio per un suo possibile ingresso nel club abruzzese.

Attraverso una nota lo stesso Pessina ha voluto smentire tale possibilità: "Stefano Pessina smentisce categoricamente - si legge nel comunicato - quanto riportato da alcune testate giornalistiche e alcune trasmissioni televisive nelle ultime ore circa un suo presunto interessamento per l’acquisizione di quote di proprietà del Pescara Calcio. L’informazione diffusa è completamente falsa, in quanto l’Ingegner Pessina non ha mai considerato un simile investimento né intende valutarlo in futuro".