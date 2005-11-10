Pisa, Knaster accoglie Comolli: "Porta grande esperienza, ha firmato un triennale"

Come un fulmine a ciel sereno, il Pisa ha annunciato che l'ex Juventus Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato del club toscano.

Nella nota pubblicata dal Pisa, troviamo le parole dell'azionista di maggioranza del club nerazzurro Alexander Knaster:

“Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal Club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici”.