Pisa, Knaster: "Calcio italiano mal gestito, non è difficile perdere soldi e sprecarli"

Alexander Knaster non è uno che si sottrae a piani lungimiranti e la testimonianza è l'acquisizione del Pisa, che però non sta raggiungendo i risultati sperati. Intervistato da Sky Sport, ha parlato così del suo lavoro in Toscana: "La parola chiave è investimento. Nel calcio, a volte, non è difficile perdere soldi e sprecarli. Quello che provo a fare qui è investire. Da quando ero piccolo sono innamorato del calcio, era il mio sport preferito, ma quello che mi riusciva peggio. Ho fatto tanti sport, in alcuni ero bravo, ma non nel calcio. Mi è sempre piaciuto guardarlo tantissimo".

Il calcio italiano attrae ancora investitori?

"Sì, posso dire che c'è ancora molto entusiasmo a investire. Quello che è attrattivo o no ce lo dirà il futuro. Ci sono molti investitori perché guardano le opportunità e quelle sono grandi, ma il calcio in Italia è mal gestito. Al momento i risultati lo riflettono, c'è sempre però speranza di miglioramento in Italia. Sicuramente puoi investire e comprare un club per tanti soldi, ma poi puoi iniziare a perderne altri. Molti investitori sono felici se si aspettano risultati veloci, ma se hai piani strategici a lungo termine e sei metodico nel lavorare, allora sarai veramente felice".

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