Pordenone, Tesser: "A Venezia per invertire il trend negativo in trasferta"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Decima giornata del campionato di Serie B, con il Pordenone ospite del Venezia. Del match di domani, come riferisce il sito ufficiale del club, ne ha parlato il tecnico dei ramarri Attilio Tesser: “Sarebbe bello avere tutta la rosa a disposizione, è un momento particolare. Abbiamo qualche infortunio non grave, ma necessitiamo di tempo per riportare i ragazzi in condizione. Quella di sabato è stata una partita particolarmente dispendiosa, siamo ancora in fase di recupero: un po’ di turnover ci sarà, non solo per motivi tattici ma anche fisici. Qualche giocatore è uscito più stanco di altri sabato. Con il Venezia mi aspetto un incontro di un’intensità simile ma faremo del nostro meglio: dobbiamo invertire il trend negativo in trasferta. La classifica è corta, dobbiamo mantenere la posizione attuale o migliorarla".

Più nel dettaglio dell'avversario: "Il Venezia ha cambiato completamente squadra rispetto alla scorsa stagione, prendendo giocatori giovani ma con esperienza della categoria. Serve una prestazione importante, dovremo fare bene entrambe le fasi. Dionisi lo scorso anno è stato l’allenatore rivelazione della Serie C con l’Imolese, e con il Venezia sta facendo altrettanto bene. Anche un punto sarebbe importante per muovere la classifica, ma anche domani giocheremo per vincere come facciamo in ogni partita. Tornare a casa con un risultato positivo da un campo difficile ci darebbe grande morale".