Reggiana promossa, la Lega B si complimenta coi granata: "Vi aspettiamo in B"

“Complimenti alla Regia per la meritata promozione! Vi aspettiamo in Serie B”. Con questo messaggio sui social la Lega Serie B ha salutato il ritorno in cadetteria dopo 21 anni della Reggiana che questa sera ha battuto per 1-0 il Bari nella finale play off.