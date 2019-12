Salernitana-Pordenone, i convocati di Ventura. Ancora assente Giannetti

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Pordenone. Come sempre il trainer granata dovrà fronteggiare una situazione di emergenza, stavolta nel reparto difensivo. Mancheranno, infatti, Mantovani, Migliorini e Pinto. Quest'ultimo non ha recuperato dalla leggera distorsione alla caviglia patita ad Empoli, mentre il centrale ex Avellino si è imbattuto in un virus influenzale che non gli consentirà di essere a disposizione. Abbondanza a centrocampo, scelte contate in avanti: out Giannetti (che si rivedrà nel 2020) e Cerci, cui lesione muscolare di medio-grave entità lo costringerà a chiudere il girone d'andata con zero presenze dal primo minuto. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.