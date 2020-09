Salernitana-Reggina 1-1, le pagelle: prodezza di Menez, Casasola la riacciuffa

PAGELLE SALERNITANA-REGGINA 1-1

Marcatori: 83' Menez (R), 84' Casasola (S)

Salernitana

Belec 5 – Pomeriggio tutto sommato tranquillo per il portiere sloveno, che però è colpevole sul gol.

Veseli 6 – Gara attenta dell’albanese, che resta sul pezzo per tutti i novanta minuti, chiudendo ogni varco.

Aya 6,5 – Ottima gara del centrale granata, che nel primo tempo compie un miracolo su Rolando. Sempre preciso in marcatura. Può poco sull’azione travolgente di Menez.

Lopez 6 – L’uruguaiano dà filo da torcere a Denis, battagliando per tutto il match con tutta la sua garra.

Casasola 6,5 – Copre tutta la fascia senza sbavature. Bravo in fase di contenimento, propositivo in avanti. Trova il pareggio con un pizzico di fortuna, mandando la palla all’incrocio. Un motorino instancabile.

Kupisz 5,5 – Il polacco, buttato subito nella mischia, non brilla. Sfiora il gol in apertura e punge coi suoi inserimenti senza palla, ma è spesso impreciso sia in fase di disimpegno che di conclusione.

Schiavone 5 – Lento e compassato, fatica tanto in costruzione, non la sua specialità. Sfiora il gol nella prima frazione, cala vistosamente nel finale.

Cicerelli 6 – Prova maiuscola del numero dieci granata, che si disimpegna ottimamente anche nel ruolo di mezzala. Corre per quattro, dribbla e crea tanti grattacapi coi suoi guizzi tra le linee.

Curcio 6 – Parte forte, poi cala col passare dei minuti. Talvolta in sofferenza sulle scorribande di Rolando, ma regge. Dal 73’ Migliorini 5,5 – Appena entrato si guadagna subito un giallo, unico sussulto della sua partita.

Tutino 6– Ci mette un po’ a prendere le misure e ad affinare l’intesa con Djuric, ma cresce col passare dei minuti calamitando tutti i palloni in zona offensiva.

Djuric 5,5 – Tanto lavoro di sponda come al solito, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Dall’86’ Gondo sv

Reggina

Plizzari 5,5 – Tiene a galla i suoi in almeno due occasioni, neutralizzando i tentativi di Kupisz e Schiavone. Nella ripresa è però colpevole sul pareggio di Casasola.

Loiacono 6 – Bene il capitano, che a parte qualche sbavatura, sbroglia diverse situazioni spinose.

Gasparetto 5,5 – Gara poco convincente del centrale trevigiano, spesso anticipato dagli avanti granata.

Rossi 5,5 –Parte bene riuscendo a contenere Djuric, ma col passare dei minuti cala, andando in sofferenza sugli affondi granata.

Rolando 6,5 – Tra i migliori della Reggina. Da solo tiene in apprensione la corsia mancina dei padroni di casa. Sforna cross a ripetizione e si fa vedere anche in fase di conclusione.

Bianchi 5,5 – Non la miglior prova del centrale ex Vicenza. Ordinato, ma si limita al compitino. Dal 58’ Faty 6,5 – Il suo ingresso dona nuova linfa alla squadra di Toscano. Spiana la strada al vantaggio di Menez con un’ottima giocata aerea.

Crisetig 6,5 – Lotta su ogni pallone rivelandosi preziosissimo in fase di interdizione. Un uomo ovunque.

Liotti 6,5 – Spinge tanto ma senza soffrire in copertura. Buona gara dell’ex Pisa. Dal 69’ Di Chiara 6 – Ci mette sostanza nel finale.

Bellomo 6 – Alterna giocate sontuose, come quella che manda in porta Rolando, ad altre rivedibili, specialmente in fase di conclusione. Nel complesso però si guadagna una sufficienza meritata. Dal 69’ Mastour 6 – Qualche guizzo nel finale che tiene in apprensione la difesa granata.

Menez 7 – Si accende a sprazzi, apparendo a volte indolente, ma porta in vantaggio i suoi con un autentico gioiello che ricorda a tutti le sue qualità tecniche.

Denis 6,5 – In grado di fare reparto da solo, El Tanque mette a dura prova i centrali granata. Sciupa nel primo tempo un’occasione ghiotta sotto porta, ma si rende protagonista di un’ottima prova.