Sampdoria, allenamento odierno affidato a Lombardo: D'Angelo balza in pole?

Inizia una nuova giornata senza allenatore in casa Sampdoria. A due giorni dall'esonero di Bernardo Corradi, arrivato dopo il ko interno per 2-1 contro l'Arezzo di domenica scorsa, la formazione blucerchiata è ancora senza guida. Il nome che era in pole position era quello di Marco Giampaolo ma dopo aver trovato la quadra per quanto riguarda la durata del contratto è arrivato un rallentamento che ha portato poi al naufragio della trattativa. In questo momento sono diversi i noi sul tavolo della dirigenza doriana guidata da Fredberg e Branco.

Oggi allenamento guidato da Lombardo

Intanto la squadra deve preparare la partita di sabato prossimo in casa del Sudtirol, match molto delicato in cui Henderson e compagni sono chiamati a fare punti. L'appuntamento sarà questo pomeriggio al "Mugnaini" di Bogliasco e a dirigere la seduta sarà Attilio Lombardo, ad inizio stagione inquadrata come membro dello staff di Corradi.

La situazione tecnico

E se in campo si dovrà trovare la giusta quadra per approcciarsi nel modo giusto al match del "Druso", dietro le scrivanie si lavora a trovare il nome più adatto a cui affidare la squadra. I profili accostati alla Samp restano sempre gli stessi: da Michele Mignani a Fabio Caserta passando per Luca D'Angelo con quest'ultimo che potrebbe essere più avanti rispetto agli altri due candidati.