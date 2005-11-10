Sampdoria, è (ancora) la stessa storia: e proseguono le valutazioni su Corradi. Il punto

Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Cantano gli 883 in quello che è un inno generazionale di fine anni '90. Ed è sempre la stessa storia anche per la Sampdoria che, al termine della settima giornata di campionato, si ritrova all'ultimo posto in classifica in Serie B. Un incubo che la piazza ha vissuto fin troppo in questi ultimi anni. Uno scenario da scongiurare per il terzo anno consecutivo, ovvero quello di una Serie C che spaventa ma che, al netto delle ultime prestazioni, è diventato un rischio concreto anche in questa stagione.

Corradi a Bogliasco

E naturalmente quando i risultati non arrivano, il primo a salire sul banco degli imputati è sempre l'allenatore. Non è un mistero che la posizione del tecnico Bernardo Corradi sia in bilico. Ieri sera c'è stato il silenzio stampa imposto dal club mente la notte per il momento non ha portato consiglio con il il tecnico che ha diretto la seduta di scarico al "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

I possibili sostituti

Da capire come si muoverà la società nelle prossime ore. Se proseguirà con il mister senese o se si procederà al cambio. I nomi che circolano sono sempre quelli di Beppe Iachini e Luca D'Angelo ma nelle ultime ore si sono fatti anche i nomi di Marco Giampaolo, Paolo Zanetti e di Michele Mignani.