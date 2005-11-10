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Corradi ancora in bilico. Ma dirigerà lui l'allenamento mattutino della Sampdoria

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Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 10:54Serie B
19.10.2026 10:54Serie B
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La crisi senza fine dei blucerchiati sembra aver mietuto un'altra vittima, ma per il momento non arriva ufficialità dell'esonero
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

La sconfitta con l'Arezzo, arrivata ieri nella gara che ha chiuso la 7ª giornata del campionato di Serie B, ha aperto ancora di più la crisi della Sampdoria, che dopo queste prime sette partite si ritrova ultima in classifica con soli 4 punti all'attivo e ben cinque sconfitte sulle spalle. In bilico, dunque, come già avevamo anticipato ieri, la posizione dell'allenatore, Bernardo Corradi.

Cosa succede adesso? Al momento è tutto in stand by.

Essere in bilico non significa ovviamente essere certi dell'esonero, tanto che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, proprio Corradi - questa mattina - guiderà la ripresa degli allenamenti della compagine blucerchiata a Bogliasco. Questo non è però garanzia di niente, perché stanno continuando le valutazioni della dirigenza sul da farsi: lo spettro esonero, dunque, continua ad aleggiare in Liguria. Difficile dire quando verranno sciolte le riserve, ma Luca D'Angelo e Giuseppe Iachini sono nomi ancora validi per il possibile futuro.

Strada in salita prima della sosta.

Nessuna gara è mai semplice, e la Serie B lo ha dimostrato soprattutto negli ultimi campionati, ma i prossimi impegni della Samp saranno piuttosto ardui, a cominciare da quello del weekend contro il SudTirol. Ci saranno poi l'Ascoli, la Virtus Entella e la Carrarese, infine la seconda sosta dell'anno per le Nazionali. Ma si parla di metà novembre; e un mese rischia di esser troppo lungo se qualcosa si è rotto irrimediabilmente.

Fonte: Dall'inviato a Genova, Andrea Piras

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