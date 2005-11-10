Sampdoria, Corradi cerca la svolta: Ravanelli al posto di Gartenmann

Dopo la pesante sconfitta contro l'Avellino, Bernardo Corradi prepara una modifica nella difesa della Sampdoria: fuori Gartenmann, tra i principali responsabili dei quattro gol incassati in Irpinia, e dentro Luca Ravanelli. Il difensore svizzero-danese era finito nel mirino delle critiche anche per l'autogol contro il Catanzaro.

Ravanelli pronto al rientro

Nell'allenamento di ieri a Bogliasco, Corradi ha provato Ravanelli al fianco di Delli Carri, confermando la difesa a quattro. I due avevano già giocato insieme al Monza, conquistando la promozione in Serie A attraverso i playoff.

Arrivato in estate per portare esperienza, il 29enne ha collezionato tre promozioni nelle ultime cinque stagioni, con Monza, Frosinone e Cremonese. Finora, però, non è mai stato disponibile a causa di una cicatrice e di un problema alla caviglia. Il suo recupero può diventare importante per la risalita blucerchiata, soprattutto considerando il lungo stop di Viti.

Vindahl ancora titolare

Non sono previsti cambi in porta: nonostante le incertezze mostrate, Vindahl dovrebbe essere confermato. Corradi, che ha incassato la fiducia della società dopo aver raccolto appena quattro punti in sei gare, continuerà dunque a puntare sul danese. Krastev, protagonista di buone indicazioni nel precampionato, resta per il momento in attesa. Lo riporta Tuttosport.