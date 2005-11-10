Sampdoria, tre rientri per Corradi: Depaoli, Ravanelli e Makoumbou si allenano in gruppo

Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla sfida di campionato contro l'Avellino. Dopodomani, calcio d'avvio alle ore 20.30, la squadra di Bernardo Corradi scenderà in campo al "Partenio-Lombardi" per dare continuità al successo prima della maxi-sosta contro il Catanzaro. Tre punti che hanno dato ossigeno ai blucerchiati che hanno conquistato la prima vittoria stagionale in rimonta e in dieci uomini. In terra irpina infatti non ci sarà lo squalificato Abildgaard, espulso proprio nel match del "Ferraris".

Due rientri in gruppo

Due buone notizie per l'allenatore senese che per venerdì sera ritroverà Fabio Depaoli e Luca Ravanelli. Il terzino era ai box per un problema alla caviglia mentre il centrale non si è allenato negli ultimi giorni per un problema alla schiena. Entrambi i giocatori oggi erano con il gruppo e vanno quindi verso la convocazione per la partita di campionato.

Da domani rientrano i Nazionali

In gruppo anche Antoine Makoumbou, che non ha giocato gli impegni con il Congo per un problema fisico. Da domani invece ci saranno i rientri degli altri due giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: alle 18.30 di oggi infatti la Bulgaria Under 21 di Andrey Krastev sfiderà i pari età della Scozia. Stesso avversario ma prima squadra per Tjas Begic, impegnato alle 20.45 a Glasgow con la sua Slovenia. Assenti gli infortunati Sekulov, Viti, Sinani, Meijer ed Esposito.