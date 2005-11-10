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Sampdoria, corsa a cinque per la panchina: spunta anche Fabrizio Castori

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 09:34Serie B
21.10.2026 09:34Serie B
Fonti preferite
La Sampdoria sceglie oggi il successore di Corradi in panchina: spunta anche l'ex Sudtirol Fabrizio Castori
FotoTUTTOmercatoWEB

La Sampdoria è all'opera per scegliere il nuovo allenatore. Il club blucerchiato dovrebbe annunciare oggi il successore di Bernardo Corradi e la corsa alla panchina, che sembrava ristretta a tre o quattro candidati, si è allargata a cinque nomi.

Il quinto nome è Castori

L’ultima novità riguarda Fabrizio Castori. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria è sulle tracce dell’allenatore, molto esperto, che nella scorsa stagione ha salvato il Sudtirol ai playout contro il Bari, pur tra alti e bassi.

Mignani e D’Angelo avanti, poi Iachini e Caserta

Nella corsa a cinque, Michele Mignani e Luca D’Angelo risultano leggermente più avanti. Sullo stesso livello di Castori, un passo più indietro, ci sono Giuseppe Iachini e Fabio Caserta. Per tutti la condizione sarà la stessa: contratto fino a giugno, poi si vedrà.

Un momento difficile per i blucerchiati

La scelta arriva in una fase complicata. La Sampdoria è ultima in Serie B con 4 punti in 7 giornate. La sconfitta per 2-1 contro l’Arezzo ha poi messo in discussione la posizione di Corradi. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio del nuovo tecnico.

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