Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Galloppa in vetta, ultimo Corradi

Il Palermo scappa, le inseguitrici rallentano e la lotta salvezza si accende: la settima giornata di Serie B porta novità importanti. La capolista espugna Mantova per 2-0 e sale a +5 sulla seconda, mentre Pisa e Modena restano a quota 13, con risultati opposti. La Carrarese supera gli emiliani, la Cremonese cade ancora e i pareggi caratterizzano diversi incontri. In fondo alla classifica, la Sampdoria perde con l'Arezzo e resta penultima. Vittorie pesanti, infine, per Juve Stabia e Virtus Entella.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la settima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Galloppa (Modena) 6.64 (7)

2. Nesta (Avellino) 6.57 (7)

3. Modesto (Mantova) 6.57 (7)

4. Pagliuca (Carrarese) 6.50 (2)

5. Floro Flores (Benevento) 6.43 (7)

6. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.43 (7)

7. Bianco (Pisa) 6.43 (7)

8. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 6.42 (6)

9. Tomei (Ascoli) 6.36 (7)

10. De Giorgio (Juve Stabia) 6.36 (7)

11. Davide Possanzini (Südtirol) 6.36 (7)

12. Bucchi (Arezzo) 6.29 (7)

13. Diamanti (Cesena) 6.00 (7)

14. Andreoletti (Empoli) 6.00 (2)

15. Fabio Gallo (Vicenza) 5.93 (7)

16. Pecchia (Cremonese) 5.90 (5)

17. Baroni (Hellas Verona) 5.86 (7)

18. Antonio Calabro (Padova) 5.64 (7)

19. Gorgone (Catanzaro) 5.57 (7)

20. Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)

ESONERATI

Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)

Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)

Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)