Daniele Galloppa, allenatore del Modena, ha parlato al termine della sfida vinta dai suoi sul Padova: “I ragazzi mi hanno lasciato senza parole. Questa è la convinzione di un gruppo che sta bene insieme e che lavora molto bene. Cambiano i moduli, gli interpreti, ma la mentalità è sempre quella. Abbiamo fatto una partita incredibile, non riesco a trovare le parole per ringraziare la squadra. Stiamo scrivendo il nostro percorso e dobbiamo continuare a farlo. Vogliamo essere protagonisti. Sono fortunato ad avere uno staff vicino a me e ai giocatori, stanno facendo un lavoro incredibile. So quanto è importante l’allenatore, ma un allenatore senza giocatori non va da nessuna parte perchè i protagonisti sono loro e quindi mi sento di riconoscere i meriti che hanno. A fine partita ero veramente emozionato perchè vedere una prestazione del genere con tanti cambi mi ha lasciato davvero senza parole. Questa è una squadra che va a prendersi le cose che vuole".

Sugli Infortunati: "Li aspettiamo. Speriamo di essere ancora lì quando rientrano, così per proseguire insieme la cavalcata. Fontana? Sono contento per lui, era emozionatissimo. E’ un ragazzo modenese, che andava in curva. In un calcio molto fisico, io sono ancora affascinato dalla tecnica e questo ragazzo è capace di giocare a calcio. Deve godersi questo momento. Bozhanaj? Sono contento, mi dispiace solo perchè non ha fatto gol. Conosco le sue qualità e si merita questa soddisfazione. Consiglio? Ha saputo ieri che giocava perchè Chichizola non è stato bene. Quello che mi piace di Consiglio è che si è rotto il naso e dopo una settimana in allenamento attaccava la palla senza paura. Merita questa soddisfazione. Io ero fiducioso di come avremmo gestito la partita, giocare a quattro dietro era anche per supportare un portiere al debutto”.