Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta

Con il pomeriggio di ieri, domenica 18 ottobre, si è ufficialmente chiusa la 7ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che sta definendo sempre di più la propria classifica (CLICCA QUI per il resoconto completo).

E non si sta definendo solo la classifica della venti compagine in corsa nel torneo cadetto, ma anche quella dei marcatori, che vede Cristian Shpendi ancora in vetta, ma non più in solitaria perché, al netto dei risultati altalenanti dell'Hellas Verona, Daniel Mosquera ha raggiunto l'attaccante albanese. Andiamo dunque a vedere tutto quello che è accaduto, ricordando che vengono riportate le prime cinque posizioni e che il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati.

Di seguito il punto della situazione:

6 gol: C. Shpendi (1; Cesena), Mosquera (Hellas Verona)

5 gol: Di Nardo (1; Juve Stabia), Ruocco (Mantova)

4 gol: Johnsen (Palermo), Russo (Avellino)

3 gol: Belotti (Modena), Besaggio (Avellino), Bonazzoli (Cremonese), Caso (Modena), Silipo (Ascoli)

2 gol: Abiuso (Carrarese), Ambrosino (Modena), Calabresi (Pisa), Cerbone (Hellas Verona), Cheddira (Avellino), Cianci (1; Arezzo), Corazza (Vicenza), Corona (Virtus Entella), Fiori (Cesena), Guiu (Virtus Entella), Henderson (Sampdoria), Iemmello (Catanzaro), Insigne (Sampdoria), Merkaj (SudTirol/Vicenza), Mixtur (SudTirol), Moreo (Pisa), Mulattieri (Hellas Verona), Olzer (Modena), A. Palumbo (Palermo), Pittarello (Catanzaro/Pisa), Pohjanpalo (Palermo), Popov (1; Empoli), Rubino (Carrarese), Salvemini (1; Benevento), Sarr (1; Hellas Verona), Saporiti (1; Empoli), Siatounis (Benevento), Tiritiello (Virtus Entella), Tramoni (Pisa), Vavassori (Palermo), Vlahovic (Mantova)