Serie B, Giudice Sportivo: stop di un turno per 9 giocatori

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha fermato nove giocatori tutti per un turno. Si tratta di Marco Faraoni e Andrea Danzi (Hellas Verona), Denis Tonucci (Foggia), Federico Bonazzoli (Padova), Federico Casarini (Ascoli), Alessandro Diamanti (Livorno), Stefano Moreo (Palermo), Marco Perrotta (Pescara) e Alessio Sabbione (Carpi).

Per quanto riguarda le società multe per Foggia, Cosenza e Livorno. Di seguito l’ammontare dell’ammenda e le motivazioni:

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. FOGGIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere, al 32° del secondo tempo, un componente della propria panchina lanciato sul terreno di giuoco un pallone al fine d'impedire un'azione della squadra avversaria, tale comportamento creava un clima di tensione che costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti; per avere inoltre, dal 30° del secondo tempo, non reso più disponibili i palloni ai propri raccattapalle determinando, di conseguenza, un ritardo nelle riprese di giuoco.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso tre bengala ed un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 156/410.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.