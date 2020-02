vedi letture

Serie B, i risultati al 45': Cremonese avanti 2-0, poche emozioni tra Frosinone e Perugia

Si sono conclusi i primi tempi delle due sfide in programma oggi pomeriggio in Serie B, valide per la 24esima giornata. La Cremonese conduce per 2-0 sul Trapani al 45’. Decisiva la doppietta messa a segno da Palombi. Ancora ferma sullo 0-0, invece, la sfida tra Frosinone e Perugia. Primo tempo poco emozionante, con zero tiri in porta da parte delle due squadre.