Serie B, la classifica aggiornata: la Salernitana balza al terzo posto

In attesa che l'11^ giornata del campionato di B si giochi nel suo completo, dopo l'anticipo tra Spezia e Chievo Verona, quest'oggi ci sono stati altri importanti risultati: la vittoria del Perugia sul Crotone ha permesso agli uomini di Oddo di acciuffare il secondo posto in graduatoria proprio a discapito degli squali, mentre la Salernitana, battendo l'Entella, è riuscita a centrare il terzo posto. A farle compagnia, il già citato Crotone.

Ma altrettanto preziosa è stata la vittoria del Livorno sulla Juve Stabia. Terzultimo posto insieme per le due compagini.

Bel balzo anche del Pescara, che si avvicina alla griglia playoff.

Classifica:

Benevento 21*

Perugia 19

Chievo Verona 18

Crotone 18

Salernitana 18

Ascoli 17

Empoli 17*

Cittadella 16*

Pescara 16

Pordenone 15*

Entella 15

Venezia 13

Pisa 13

Frosinone 13*

Spezia 12

Cremonese 12*

Livorno 10

Juve Stabia 10

Cosenza 8*

Trapani 6*

*una partita in meno