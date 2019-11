© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Salernitana, match in programma alle ore 15.00 e valido per la 12esima giornata di Serie B.



Cremonese (3-5-2): Agazzi, Terranova, Bianchetti, Ravanelli, Mogos, Valzania, Gustafson, Kingsley, Migliore, Ceravolo, Ciofani. All.: Baroni

Salernitana (3-4-1-2): Micai, Karo, Migliorini, Jaroszynski, Lombardi, Maistro, Di Tacchio, Akpa Akpro, Kiyine, Gondo, Jallow. All.: Ventura